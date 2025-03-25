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娛樂 最新消息

吳婉君遭趙駿亞毆打！赴警局提告家暴及傷害

〔記者蕭方綺／台北報導〕八點檔女神吳婉君從去年開始就被爆出和趙駿亞秘戀，但雙方始終不否認，沒想到今傳出吳婉君慘遭趙駿亞家暴。據悉，吳婉君13日在趙駿亞中和住處遭毆打，前往中和分局提告家暴及傷害，中和警表示已依規定受理，將通知趙男到案說明。對此，本報致電吳婉君和趙駿亞，目前都尚未有回應。

吳婉君（左）傳出被趙駿亞家暴。（翻攝自臉書）吳婉君（左）傳出被趙駿亞家暴。（翻攝自臉書）

趙駿亞並非第一次遭控家暴，2002年，趙駿亞在美讀書時，因毆打徐姓女友被判刑入獄，其中非法監禁、家暴以及恐嚇罪名成立，因而被關了16個月。服刑期滿因不具備美國公民身分而遭驅逐出境才返台。

2015年，趙駿亞前女友穿著薄紗衝進警局，激動控訴趙酒後施暴，還持酒瓶捅其下體性侵，並強迫口交及強拍私處照。檢方偵查後，依傷害罪嫌，將趙駿亞起訴；妨害性自主部分，則因罪證不足，不起訴。

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