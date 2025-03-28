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娛樂 日韓

未成年議題炎上 韓選秀節目《Under 15》緊急宣布停播

韓國有線頻道MBN選秀節目《Under 15》標榜僅招收15歲以下參賽者。（翻攝自IG）韓國有線頻道MBN選秀節目《Under 15》標榜僅招收15歲以下參賽者。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國有線頻道MBN選秀節目《Under 15》標榜僅招收15歲以下參賽者，目前參加節目者最年幼的僅8歲，遭到外界撻伐，並揚言抵制。《Under 15》製作人徐惠珍原本有意打造「未成年BLACKPINK」，但隨著金秀賢與金賽綸的新聞延燒，外界批評該節目意圖將「兒童性商品化」，對此，MBN今（28）緊急宣布停播。

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MBN先前雖解釋「所有參賽者都在確認本人的參加意願和監護人同意下報名節目，製作單位拍攝時，嚴守保護未成年參賽者的錄製規範。並且與參賽者和監護人充分討論過後，決定造型和服裝，每週錄影不超過35小時，以保障學習權益，同時監護人及製作單位全程照顧」但不敵外界對於「兒童商品化」、「兒童性感化」砲聲隆隆，因此經過深度討論後，原訂於3月31日播出的節目，緊急喊停。

Under 15》製作人徐惠珍原本有意打造「未成年BLACKPINK」，年紀最小的參賽者僅8歲。（翻攝自X）Under 15》製作人徐惠珍原本有意打造「未成年BLACKPINK」，年紀最小的參賽者僅8歲。（翻攝自X）

《Under 15》透過官方聲明指出：「目前最重要的是保護出演者，並重新調整節目的方向。」另外，聲明中也提到：「因此，MBN將不再安排本節目的播出。今後我們也會更慎重地推進製作，確保不傷害參賽者的真誠與節目的原意。」

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