遭葛斯齊點名「替S家放話」別假了 賈永婕反擊：傷口撒鹽的人好可怕

賈永婕遭葛斯齊點名替S家放話。（翻攝自臉書）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星「大S」徐熙媛辭世於一個月仍不平靜，與徐家有過節的狗仔葛斯齊，數度開直播談及徐家話題，在日前的直播中指控，S家在消費自己家人，並暗指透過賈永婕放消息，對此，賈永婕也回應了。

葛斯齊數度在直播中談及徐家話題。（翻攝自臉書）

葛斯齊在直播中質疑，大S離世後徐家動作頻頻，提到媒體拍到S幫聚集在大S家豪宅，幫她辦Party道別，對此葛斯齊直批徐家是在消費自己人，表示「你們一家不通知，媒體不會知道啦，你們自己不講，你叫其他姓賈的姐妹出來講，不是嗎？不要假了好不好」，疑似在暗指多次出面發聲的賈永婕。

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賈永婕回應網友。（翻攝自臉書）

面對葛斯齊的質疑，賈永婕先是向《三立新聞網》回應，｢做人要有同理心。理智一點、善良一點！」今日凌晨再度於社群平台發聲，喊話S媽「徐媽媽我們感同身受你的悲痛！但是你要好好照顧自己，我們愛你！你保重！」引來不少粉絲留言安慰，同時也有人替她抱不平，釣出賈永婕親自回應「傷口撒鹽的人真的好可怕」。

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