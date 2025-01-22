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娛樂 最新消息

陳冠宇5年前挑戰「投球」頻卡關 偷跑到夜市練投

職棒投手陳冠宇（右）和王仁甫一起闖關。（中視提供）職棒投手陳冠宇（右）和王仁甫一起闖關。（中視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕中視《飢餓遊戲》新一集邀來去年參加世界12強棒球賽的中華隊成員陳冠宇、郭俊麟，球員難得一同上外景節目，私下親和率真一面全都錄，超級圈粉。

陳冠宇已是第二次上節目，雖然與上次已相隔5年，但有件事卻讓他難以忘懷，當時他挑戰「九宮格投球」，因為有一格一直投不中，相當懊惱，「覺得要很快打掉，那個壓力蠻大的，越丟越緊張。」他甚至為此偷偷跑去夜市練投，所以這次又來上節目，他一開始就問是否還會有投球關卡。

郭俊麟（左起）、張立東、王仁甫、陳冠宇。（中視提供）郭俊麟（左起）、張立東、王仁甫、陳冠宇。（中視提供）

同集來賓還有張文綺、王嫚萱、張立東等藝人，一行共10人展開分組闖關，郭俊麟和張立東剛好同一組，兩人挑戰到店家唱「造飛機」執行任務，郭俊麟整個很害羞，換玩射飛機時，他則是發揮投手專長，準度一流。

《飢餓遊戲》邀來職棒球星陳冠宇（前排右2）和郭俊麟（前排中間）。（中視提供）《飢餓遊戲》邀來職棒球星陳冠宇（前排右2）和郭俊麟（前排中間）。（中視提供）

到了最後一關遊戲，曾讓陳冠宇留下陰影的「九宮格投球」出現了，他光看就不自覺緊張，一直想讓隊友王仁甫先投，但王仁甫鼓勵他雪恥。

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