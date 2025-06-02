日本「國民情婦」壇蜜怎麼了？ 形銷骨立近年2度住院

日本女星壇蜜過去以火辣身材被稱為「國民情婦」。（翻攝自IG）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕曾經被稱為日本「情色女王」、「國民情婦」的女星壇蜜，已消失在螢光幕前多年，今（2）日她在朝日電視台《徹子的部屋》接受訪問播出，透露近兩年因為祖母和最愛寵物先後過世，她沉溺在悲傷情緒中，身體也出現頭痛、腹痛等症狀，甚至因此兩度住進醫院。她削瘦的模樣出現在電視螢幕上，讓許多粉絲心疼，也相當擔心她的健康狀況。

壇蜜過去的性感與撩人，可從她穠纖合度的身材看出。（翻攝自X）

以大尺寸寫真走紅的壇蜜，真正成名時年紀已經30歲，當時她成熟的韻味及性感的身材，舉手投資間都散發出強烈女性魅力。壇蜜也曾經在熱門日劇《半澤直樹》中飾演「藤澤未樹」一角，登上演藝顛峰。2019年壇蜜與漫畫家清野通結婚，之後則因健康問題，幾乎消失在螢光幕前。

請繼續往下閱讀...

壇蜜在今天播出的《徹子的部屋》受訪片段，外型明顯憔悴令人擔憂。（翻攝自X）

壇蜜在《徹子的部屋》裡受訪，表示自己和結婚6年的丈夫仍維持幸福生活，雖然兩人沒有住在一起，但丈夫和父親的感情不，晚上有時也會聊聊漫畫相關話題。前兩年照顧她長大的祖母以及長年陪伴在自己身邊的愛貓，幾乎在同一時期離開，讓她悲傷過度，甚至需要住院，因此近年2度入院，一年當中幾乎有40％都在醫院度過。

壇蜜曾經在夯劇《半澤直樹》中演出，知名度大增。（翻攝自IG）

因過度悲傷而大受打擊，造成健康不佳的壇蜜怕拖累老公，一度向老公提出離婚，不過老公始終支持她，讓她心裡滿滿感激。現在的壇蜜兩頰凹陷、體型瘦弱，跟從前性感模樣大相逕庭，健康狀況討論衝上日本X熱搜榜第一名。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法