徐懷鈺「緋聞黑歷史」被挖出 驚喊：應該先走人

徐懷鈺農曆年前還將到高雄舉辦音樂分享會。（Hit Fm聯播網提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕徐懷鈺日前忙完台北場演唱會，1月24日則將到高雄開唱，日前她去上Hit Fm聯播網「夜貓DJ」Dennis節目，Dennis展示他精心收藏的徐懷鈺歷年專輯，竟意外發現CD裡面還夾著以前有關徐懷鈺的剪報，其中還有關於她緋聞的報導，讓徐懷鈺大喊：「趕緊收回去！」

近期徐懷鈺推出新專輯《光致・蛻變》，本週五會去高雄Backstage Live舉辦「光致・蛻變 Light It Up 音樂分享會」，這次上電台節目，和Dennis聊到自己的創作《1798》是以諧音「一起走吧！」啟發靈感，另外徐懷鈺也透露張震嶽是她創作的啟蒙導師，建議她直視內心最深處，將最不想面對的黑暗揭露出來。

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Dennis（右）秀出徐懷鈺歷年來發行過的專輯。（Hit Fm聯播網提供）

徐懷鈺看到Dennis收藏過去關於她緋聞的剪報也嚇了一跳，笑說：「那些新聞都不是真的！」但Dennis又突然翻開另一張剪報，問被拍到的男性友人是誰？徐懷鈺無奈解釋，那是她朋友，她只是去他店裡吃飯。

最後徐懷鈺瞄到另一張剪報大笑說：「這真的是滿八卦的！」好奇問Dennis到底是在收藏還是抓人把柄？還開玩笑跟工作人員說：「請問這段live時間多長，感覺我們應該先走人！」

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