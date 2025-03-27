金秀賢甜蜜對話金賽綸「想抱抱睡」 律師召開記者會：她才17歲啊

金賽綸家屬律師傅知錫今天在記者會上公開多張金秀賢與金賽綸的對話截圖。（翻攝自YouTube）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕金秀賢與未成年時期的金賽綸交往疑雲，已經延燒近20天，金賽綸家屬今天（27日）委託律師傅知錫（音譯）在台灣時間下午12點半舉行記者會，並公開兩人在2016年時的對話，金秀賢對當時韓國年齡17歲（實歲15歲、虛歲16歲）的金賽綸說出「我想妳」、「以後要真的親我喔」、「妳真的好可愛啊」等告白。

金賽綸家屬的委任律師傅知錫今天召開記者會。（翻攝自YouTube）

金賽綸家屬的律師傅知錫表示，由於天天都在揭露金賽綸的私生活，對家屬的臆測以及指責接踵而至，家屬正遭受極度的不安以及痛苦，家屬希望能透過提供相關證據來結束這場紛爭，「這場記者會不是要揭露金賽綸為什麼輕生的原因，而是希望在這場記者會之後，家屬不想要再進行沒有意義的真相攻防戰。」

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從金賽綸律師提供的截圖中，可看到金秀賢po出金賽綸的照片，大讚實在很可愛。（翻攝自YouTube）

金秀賢在2016年6月傳訊息給當時才17歲的金賽綸說「我想妳」。（翻攝自YouTube）

今天公開多張在2016年的對話截圖，金秀賢在6月26日傳訊給金賽綸，稱如果有她的吻就能起床，金賽綸笑說：「不知道要親幾次，真好。」金秀賢回應：「什麼時候才能抱著妳睡覺呢？感覺能睡得很香」、「需要1年左右？還是3年？」金賽綸回應：「1年太久了，還3年？」金秀賢說：「1年太久了？那6個月？」金賽綸則表示：「想做的時候就做嘛，沒有（時間規定）那種東西。」傅知錫進一步指出，「從以上對話可以看出，他（金秀賢）要求更進一步的關係，我想問金秀賢，當時金賽綸才17歲！」

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