朴寶劍《苦盡柑來》第8集就消失！劇迷超崩潰 官方回應了

朴寶劍在《苦盡柑來遇見你》後8集幾乎沒戲份，令粉絲無法接受。（Netflix提供）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕近期熱門韓劇《苦盡柑來遇見你》由IU、朴寶劍主演，引發不小討論度。怎料在最新4集，朴寶劍幾乎沒戲份，令粉絲全崩潰表示無法接受，官方也在昨（22）日急出面回應，「請多多關心剩下的愛純、寬植和金明、銀明的故事」。

IU、朴寶劍在韓劇《苦盡柑來遇見你》中飾演青年時期的愛純和寬植。（Netflix提供）

韓劇《苦盡柑來遇見你》主要在講述兩代家庭的故事，IU、朴寶劍飾演青年時期的愛純、寬植，演員文素利與朴海俊則飾演老年時期，兩代間的故事以前8集和後8集區分，不過IU在後8集仍續演女兒金明，朴寶劍卻在後8集幾乎沒戲份。

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文素利（右）、朴海俊（左）則飾演老年時期的愛純和寬植，IU（中）則續演女兒金明。（翻攝自IG）

朴寶劍在第8集就消失，此舉使韓網出現抗議留言，「朴寶劍沒戲份了？」、「朴寶劍怎麼就默默下車了」、「朴寶劍戲份那麼少就不要一直宣傳他有演」。對此，官方昨日也針對抗議聲浪做出回應，「《苦盡柑來遇見你》是一部描繪愛純與寬植充滿冒險的一生的作品，不管是青年還是老年角色都一樣重要」。

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