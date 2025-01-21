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娛樂 最新消息

許富凱爆料王彩樺和正妹女兒冷戰！比長短語出驚人

許富凱（右起）過年期間將當客座DJ，邀請王彩樺和女兒黃于庭陪聽眾歡樂過年。（POP Radio提供）許富凱（右起）過年期間將當客座DJ，邀請王彩樺和女兒黃于庭陪聽眾歡樂過年。（POP Radio提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕金曲歌王許富凱過年期間要在空中陪伴聽眾，他將客座POP Radio的DJ，並邀請王彩樺和她的正妹女兒「庭庭」黃于庭一起上節目玩遊戲。

許富凱將擔任大年初五客座DJ，邀請實境綜藝節目《瓜田冠軍的誕生》好夥伴王彩樺帶著女兒黃于庭一起在春節期間和聽眾空中相聚。3人玩起遊戲不計形象，許富凱在「比長短挑戰」當中脫口直言，「腋毛比王彩樺的還長」，但卻仍不敵王彩樺的「練肖話」實力，直接伏首稱臣。

另外許富凱也爆料，錄製《瓜田冠軍的誕生》期間，王彩樺和庭庭發生小冷戰，笑喊：「美秀姊也有收到訊息！」

魏如昀（左起）除夕將邀源少年上節目守歲玩遊戲。（POP Radio提供）魏如昀（左起）除夕將邀源少年上節目守歲玩遊戲。（POP Radio提供）

POP Radio新春特別節目《新年歡樂星-誰來在一起》將從1月27日至2月2日每晚9點播出，分別由DJ魏如昀、丹尼、Eva、哲緯、Emily，邀請派偉俊、陳華、AcQUA源少年R.Y.G.、陳小霞、VERA、亦帆、阿布絲、瑪菲斯、許富凱、王彩樺和黃于庭等11組藝人陪聽眾歡樂過新年。

最近和周杰倫合唱新歌引起不錯迴響的派偉俊，小年夜找來陳華一起尬聊、玩遊戲，小派招認曾逗留陳華香閨只為了打麻將，卻反被陳媽媽笑牌技差；除夕則有魏如昀邀請AcQUA源少年R.Y.G.一起守歲玩遊戲。

另外POP Radio新春期間限定活動則從1月29日至1月31日（大年初一到初三）在官方APP舉行「拉霸拚手氣 小龍年好運轉不停」，只要打開APP就有機會獲得917發財金、牛肉精禮盒或嘉實多新春大禮包。

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