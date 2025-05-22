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假離婚？律師回應沒說死 黃子佼孟耿如被爆仍同住

黃子佼、孟耿如爆出離婚消息，但仍被質疑假離婚。（翻攝自臉書）黃子佼、孟耿如爆出離婚消息，但仍被質疑假離婚。（翻攝自臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕黃子佼、孟耿如2020年3月5日登記結婚，前年年黃子佼捲入「#MeToo」風波，隔年再爆手握大量未成年性影像事件，但孟耿如始終不離不棄，甚至因此事業被連累，21日傳出不敵輿論壓力及經濟壓力，2人悄悄辦妥離婚手續，結束5年婚姻。

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對此，黃子佼律師沒否認，僅表示「這方面我不便幫他們表達」，回應啟人疑竇；今（22）日更爆出驚人內幕，有黃子佼鄰居私下爆料，斬釘截鐵表示上個月還曾見到一家三口同進同出，被疑2人根本還同住一個屋簷下，被指恐是「假離婚」。

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有關2人離婚是真是假，律師李怡貞昨也在臉書發表個人看法，表示黃子佼近來做得最對的一件事，就是和平協議離婚，不過她也對離婚時機與動機感到質疑，「希望這不是一場偽善的切割，更不希望只是表面離婚，或者為了利益與風向操作才做出的決定，畢竟如果真的想離婚，早就該離了。」

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