陳玉珍背唐詩喊「我文科女狀元」 苦苓提1點嗆：丟台大中文系的臉

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕國民黨立委陳玉珍提案刪除文化部補助公視預算23億，挨轟「文化殺手」，她昨日受訪時自稱「文采洋溢」，還念起唐朝詩人杜甫的《茅屋為秋風所破歌》名句，自豪能背完唐詩三百首。對此，苦苓今（21日）發文痛轟陳，「你以為會背詩就叫做有文化嗎？我家的鸚鵡也會背『白日依山盡』」，並提及陳玉珍先前引用他人文章「丟掉那隻要飯的碗」，卻忘記改錯字，「丟台大中文系的臉！」

陳玉珍（左）、苦苓。（資料照、翻攝自臉書）

苦苓今天瑜臉書撰文質問陳玉珍，「你的台大中文系是外島加分還是保送進去的？唐詩三百首你應該只會背第一首和最後一首吧？」並邀請陳當眾背「琵琶行」，「給三天準備夠不夠？」

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此外，苦苓痛批，陳玉珍以為會背詩就叫做有文化嗎？他家的鸚鵡也會背「白日依山盡」，「還是你跟牠比就好？如果你贏了，我就把牠的自動飼料機送給你，那是一只（不是隻，偷抄人家文章還不會改錯字，丟台大中文系的臉！）不用要飯的碗，保證你每天都可以吃得肥嘟嘟哦！」

面對外界砲轟陳玉珍在扼殺文化創作，她昨天宣稱，自己在金門是「學霸立委」，是當年度「文科女狀元」，不是說這樣子很值得驕傲，而是至少在求學過程中很努力認真，考上台大中文系完全沒有離島加分。

陳玉珍還說，自己從小就嚮往詩聖杜甫說的「安得廣廈千萬間，大庇天下寒士俱歡顏」，這是她從政的理想，「我唐詩三百首可以從第一首背到最後一首金縷衣，應該沒多少立委做得到？但我不會因為別人背不出唐詩三百首，就說他們是『文盲立委』、『文化殺手』。」

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