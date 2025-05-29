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《黑澀會》玉兔曬兩條槓驗孕棒 證實肚裡有二寶

《黑澀會》出道的玉兔（左）與老公Howard（右）曬出驗孕棒。（翻攝自IG）《黑澀會》出道的玉兔（左）與老公Howard（右）曬出驗孕棒。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕從《我愛黑澀會》出道的女星「玉兔」鄭如吟，2022年與導演Howard經過7年愛情長跑，終於邁入婚姻殿堂，兩人育有1子「姆姆」。今（29）玉兔在社群曬出全家人和一根有兩條槓的驗孕棒，開心說：姆姆要當哥哥了。

玉兔才剛過完母親節又當上母親。（翻攝自IG）玉兔才剛過完母親節又當上母親。（翻攝自IG）

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39歲的玉兔在社群上發文說：「姆姆要當哥哥了 但…表情怎麼漸漸毋湯」還加上一個吐舌笑的表情符號。玉兔更分享了自己跟姆姆的一段對話，某日玉兔和姆姆在床上抱著，姆姆突然說「妹妹」，讓玉兔好奇：「妹妹？在哪裡？」姆姆驚人說「妹妹在肚子裡！咻～飛走了 咻～回來了」。隔天玉兔買驗孕棒回家檢驗，竟然發現浮現兩條槓，代表自己肚子裡又有小生命了。玉兔更驚訝的說：「所以還沒有一個月就知道我懷孕了」。

玉兔在社群曬出寶寶的超音波照片。（翻攝自IG）玉兔在社群曬出寶寶的超音波照片。（翻攝自IG）

玉兔也透露，這次懷孕前期不斷出血，經常感到疼痛，孕期相當不適，體重也直直落，所以她特別打了安胎針、吃安胎藥。現在終於過了三個月，所以開心和大家分享成為二寶媽的喜悅。

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雖然現在還不知道肚子裡寶寶的性別，不過玉兔也開玩笑說「不知道會不會如姆姆所說的 都說小還看得到 就期待一下吧」。

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