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娛樂 最新消息

aespa有中國老闆了？SM被HYBE「丟包」2430億出售 騰訊音樂將成第2大股東

林婷婷／核稿編輯

aespa是目前SM旗下在海外市場知名度最高的女團。（翻攝自臉書） aespa是目前SM旗下在海外市場知名度最高的女團。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國打算對韓娛解禁了嗎？路透社昨披露一則財經消息，報導中指出中國騰訊音樂（1698.HK）將成為韓國流行音樂經紀公司SM娛樂（041510.KQ）的第二大股東。

金融監督院電子公告系統透露，韓國HYBE公司計劃在明天（30）將其持有的220萬股SM娛樂股份，以2430億韓元（約52億台幣）的價格售予中國騰訊音樂。路透社根據SM娛樂過往對外發布的財務報告進行分析，認為一旦SM售出持有9.7%的股份，騰訊音樂將成為SM娛樂的第二大股東，僅次於Kakao Corp（035720.KS）及其關聯公司Kakao Entertainment，後者則持有SM娛樂42%的控股權。

路透社昨報導中國騰訊音樂將成為韓國流行音樂經紀公司SM娛樂的第二大股東。（翻攝自路透社官網）路透社昨報導中國騰訊音樂將成為韓國流行音樂經紀公司SM娛樂的第二大股東。（翻攝自路透社官網）

HYBE是韓國流行音樂經紀公司，旗下擁有超級組合防彈少年團（BTS），該公司於2023年收購SM娛樂股份。HYBE在文件中表示，出售這些股份是為了「有效管理投資資產」。

SM娛樂創辦人李秀滿自2023年打算離開自己苦心經營的公司後，便將手中股份賣給經紀公司HYBE。SM娛樂曾打造出Super Junior、少女時代、SHINee等人氣團體，目前aespa則是該公司旗下在海外市場知名度最高的女團。  

HYBE現持有約221萬股SM股份，若於30日成功出售SM股份，HYBE至此將結束自2023年以來對SM娛樂的持續投資。

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