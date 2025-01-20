（影）北市精舍命案 檢今三度傳訊李威

〔記者王定傳／台北報導〕台北市大安區某私人精舍傳出女信徒死亡事件，檢警追查，蔡姓女死者臉部、身體有大面積瘀傷，懷疑生前遭毆打，還被63歲的女住持吳慧珠及2名信徒用推車載運回精舍，檢方去年9月聲押禁見吳等3人獲准，經持續追查發現，幕後藏鏡人疑似正是知名暢銷書作家王薀，檢警今年1月9日依傷害致死罪聲押禁見王男獲准，同時發現王薀的信徒藝人李威疑似知情，今日下午3時，第3度以證人身分約談李威及李妻；李面對媒體詢問，不發一語。

北檢今日第3度約談藝人李威。（記者溫于德攝）

據了解，去年7月24日，警方獲報，有人倒臥於精舍中，立即趕赴現場，蔡女已失去生命跡象，且臉部、身體還有多處明顯瘀傷，經法醫解剖後，研判死者因橫紋肌溶解症去世，檢警依解剖報告、相關事證判斷為他殺。

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檢警發現，7月23日晚間，吳女及信徒等人在附近餐廳開讀書會，男信眾李淵源曾將蔡女從餐廳拖到外面淋雨，之後吳女、李男及女信徒姜芃妤，還將她放置於手推車上，蓋上透明雨衣同時用膠帶固定，沿大街將蔡女推回精舍後各自離去，且蔡女的2百多萬元存款遭姜女提領一空。

檢警去年9月拘提吳、李、姜3人並搜索精舍、餐廳等地，訊後依殺人罪嫌聲押3人，台北地院則以3人涉傷害致死罪嫌裁定收押禁見。

檢警追查發現，王薀疑因細故教唆信徒犯案，7日遂將他拘提到案，9日訊後依傷害致死罪嫌聲押禁見獲准，且王薀在案發後曾找信徒，疑商討對策，因此於10日及13日約談李威，訊後均請回，今再度以證人身分約談李威。

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