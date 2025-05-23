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瑤瑤遭傳「與富少性愛片流出」 不忍了揭背後真相

瑤瑤憑藉亮麗外型及傻大姐的個性深受粉絲喜愛。（翻攝自臉書）瑤瑤憑藉亮麗外型及傻大姐的個性深受粉絲喜愛。（翻攝自臉書）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星「瑤瑤」黃喬歆擁有亮麗外型及火辣身材，加上傻大姐的性格，深受不少觀眾喜愛，是許多談話性節目的座上賓。日前她就在節目中提到，曾被謠傳被一名富少拍下性愛影片並外流，事後才得知，竟是被身邊好友散布的謠言。

瑤瑤曾被謠傳遭一名富少拍攝性愛片外流。（翻攝自YT）瑤瑤曾被謠傳遭一名富少拍攝性愛片外流。（翻攝自YT）

相關新聞：瑤瑤醉吐街頭竟「把嘔吐物撥進水溝」 徒手清理體恤清潔人員

瑤瑤在節目《美人餐桌》中透露，當時有一名富少拍攝性愛片的事件鬧得沸沸揚揚，提到有很多受害者是不知情的，結果某天突然看見新聞上「演藝圈一對姊妹花也是受害者」，畫面附上多張照片，其中一對就是她跟姊姊「APPLE」黃暐婷，不過她當時並沒有多想，怎料後來竟被外界誤認為是當事人。

瑤瑤還原當時真相。（翻攝自YT）瑤瑤還原當時真相。（翻攝自YT）

瑤瑤接著表示，某次跟朋友吃飯時，對方就突然問她是否與該富二代熟識，她當場澄清「我真的不認識，我也不知道為什麼會發生這個事情」，沒想到對方卻回說，曾與一名女性友人聊到這件事，「結果那個女生就講說，『對啊，瑤瑤跟他很熟』」。瑤瑤聽完後震驚不已，提到這名「造謠者」其實是她的熟人，正因為彼此有私交，才讓外界更容易相信這樣的說法，也讓她因此深受其擾。

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