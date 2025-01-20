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甄子丹愛女歡慶21歲「深Ｖ床照」曝 媽媽汪詩詩發文告白

甄濟如曬出性感床照。（翻攝自IG）甄濟如曬出性感床照。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕香港武打男甄子丹星甄子丹和小19歲名模汪詩詩結婚後育有1子1女，而大女兒「Jasmine」甄濟如2023年出道，去年再推出全新英文單曲〈Forever 19〉，甄濟如19日迎來21歲生日，她在社群曬出絕美長裙照，玲瓏有致的身材引發議論。

甄濟如19日在社群曬出性感床照，她頂著旁分長捲髮，穿上緊身膚色亮片長裙躺在白色大床上，左手微微遮住胸前深V，不過仍隱約窺見豐滿好身材，她前方則擺著超大尺寸生日蛋糕，畫面相當氣派。

甄濟如與家人一同歡慶21歲生日。（翻攝自IG）甄濟如與家人一同歡慶21歲生日。（翻攝自IG）

媽媽汪詩詩在貼文下祝福女兒有一個最快樂的生日，也發文告白愛女：「祝我們最親愛的Boboni 21歲生日快樂。不敢相信時光飛逝，現在妳是一個不僅有才華、努力工作、內外都美麗的年輕女性」鼓勵女兒為夢想奮鬥，保持健康的生活，不要把事情看得太重，要永遠開心，知道家人永遠在身邊陪伴支持。

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