不甩身分證爭議！ 黃安登中國節目「尋根」言論再惹議

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕政府陸續查處赴中發展的台灣藝人有無申領中國身分證件，目前已有14名國人因持有中國身分證遭註銷戶籍，「舔共藝人」黃安因此成為外界關注的焦點，雖然目前尚未有具體事證，但有網友挖出他近日登上中國節目《艾在歸途》的片段，受訪言論引起爭議。



黃安登上中國節目「舔共言論」惹議。（翻攝自微博）

黃安近日與其胞姊登上中國東南衛視節目《艾在歸途》，開啟他的尋根之旅，內容紀錄二人前往漳州詔安老家祭祖的過程，可見他虔誠跪拜祖先。然而，他事後受訪時，不僅高喊：「身為中國人太光榮」，還稱台灣為中國寶島，種種誇張言論，讓網友看傻眼，引起爭議。

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陸委會發言人梁文傑20日在陸委會記者會指出，關於黃安的情況，很多人都希望黃安擁有中國身分證，也很想看到「有沒有一槍斃命的證據」，因為黃安曾經舉報過周子瑜、盧廣仲等人，害他們受到中共施壓和封殺。

梁文傑強調，雖然已有民眾提出檢舉，但目前政府並沒有看到具體的事證，現在所謂的檢舉，其實在2016年已經查過了，現在沒有看到新的證據。不過，移民署對於這些檢舉，都會積極地查處。

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