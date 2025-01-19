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鬼鬼未婚生女！邱鋒澤驚吐：是雙胞胎？給婁峻碩紅包數字曝光

邱鋒澤舉辦簽唱會。（記者潘少棠攝）邱鋒澤舉辦簽唱會。（記者潘少棠攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕邱鋒澤去年出道10週年，也特別推出紀念專輯《COlOR Free》，今（19日）他在台北信義A13舉辦「COlOR Free台北簽唱會」，被媒體問到關於鬼鬼日前未婚生女一事，他第一反應脫口說出：「是雙胞胎是不是？」讓大家嚇一跳，告訴他是女兒啦，邱鋒澤則說：「滿滿的祝福！」雖然彼此不熟，但工作場合會碰到。

邱鋒澤舉辦簽唱會。（記者潘少棠攝）邱鋒澤舉辦簽唱會。（記者潘少棠攝）

談到新年願望，邱鋒澤說：「其實目前也著手準備下一張個人專輯，現在大約寫了5、6首歌，希望今年的創作靈感可以源源不絕，能寫出更多自己滿意的歌，甚至希望能做出超越自己之前的作品，創作出更多不同風格的歌曲給大家。」

近期邱鋒澤感冒，加上台北天氣寒冷，他在考慮要不要打流感，並分享春節計劃：「這次會回新加坡過年陪家人。」笑說：「想要回去瘋狂曬太陽！」

邱鋒澤舉辦簽唱會。（記者潘少棠攝）邱鋒澤舉辦簽唱會。（記者潘少棠攝）

婁峻碩和焦凡凡登記結婚，之後要去海外辦婚禮，邱鋒澤被問到要包紅包嗎？他開玩笑說：「他不邀我幹嘛包紅包？」接著才說要和「五堅情」其他四位團員溝通取得共識，要就集體不包，或集體包一大包紅包，被問到會有百萬大紅包嗎？邱鋒澤笑說：「當然有100萬，但要看什麼幣，也可能有寶可夢幣。」

雖然邱鋒澤說冬天那麼冷的天氣，比較沒有動力運動，但被問到怕不怕結實身材消退？他自信說：「我身材一直以來都非常完美。」

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