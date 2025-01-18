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娛樂 最新消息

高雄才遭強吻！五月天阿信首度唱到玉里 不忍了向他告白

〔記者陽昕翰／台北報導〕五月天號召相信音樂歌手關懷花東，昨起一連三天舉辦「Just Love It！一路向東」演唱會，首站高雄演出順利落幕，今天歌手兵分二路，分別接力在玉里國小和花蓮市東大門廣場開唱，歌迷也熱情相挺完成這項愛的任務。

鼓鼓準備吉他，帶來自彈自唱的精采表演。（相信音樂提供）鼓鼓準備吉他，帶來自彈自唱的精采表演。（相信音樂提供）

鼓鼓在玉里站演出，精心準備了一系列「愛」的歌單，包括《為愛而愛》、《他一定喜歡你》、《簽收我的心》等浪慢情歌連發。

鼓鼓走下舞台與粉絲近距離互動，向來喜歡帶給歌迷驚喜的鼓鼓，特別帶了吉他演出，還選唱了師兄五月天的《倔強》。

阿信透露早就被Matzka圈粉了。（相信音樂提供）阿信透露早就被Matzka圈粉了。（相信音樂提供）

從高雄「一路東行」的五月天唱到了玉里，則是邀請Matzka擔任嘉賓合作。

五月天在群山環繞下的玉里國小永昌分校運動場開唱，對他們來說也是難得的機會，石頭說：「今天來到這美麗的地方，台下可能很多人之前沒看過五月天，或從媒體上面看到，五月天有很絢麗的燈光和很大的舞台，但今天很樸素，這是五月天原本的樣子。」出場就帶來《瘋狂世界》、《戀愛ING》、《香水》、等歌曲，氣氛嗨爆全場。

五月天第一次來到玉里演出，許多歌迷都全家大小一起同行，怪獸好奇笑說：「玉里有個特色肩頸很強壯，在他們肩膀看到小朋友，希望大家都能玩得很開心。」

阿信也問台下歌迷：「五月天第一次來到玉里，你們會原諒五月天嗎？」最後也和粉絲約定，下一回來到玉里，不是因為大風也不是因為大雨，而是為了這裡的天空、山和你們。

Matzka與瑪莎。（相信音樂提供）Matzka與瑪莎。（相信音樂提供）

五月天唱到花東，邀請擅長雷鬼風格的Matzka合作改編《乾杯》，聽來新意十足。Matzka上台就笑說：「剛在台下聽到大家喊我名字有點激動，結果是喊瑪莎。最後五月天和全場歌迷大喊「Matzka」讓他過足癮。

阿信昨天在高雄場被好友張國璽強吻，今天則是向Matzka告白，透露在法國看過Matzka的現場表演就被圈粉，而Matzka聽了害羞回應：「其實很早就很想跟哥哥們一起唱歌。」

五月天聽到被稱「哥哥」馬上詢問他到底幾年次，而Matzka也笑回說：「你們不能以貌取人！」全場哄堂大笑。

五月天、Matzka、黃霆睿一起合唱活動的精神曲目《故鄉普悠瑪》。（相信音樂提供）五月天、Matzka、黃霆睿一起合唱活動的精神曲目《故鄉普悠瑪》。（相信音樂提供）

在玉里站最後，五月天邀請Matzka、黃霆睿一起合唱活動的精神曲目《故鄉普悠瑪》，明天五月天也沒有缺席，會在花蓮市東大門廣場開唱。

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