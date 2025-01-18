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原來不只謝金燕 張柏芝小兒子的生父也是「謎團」

謝金燕（左）、張柏芝（右）的兒子生父至今都是謎團。（翻攝自IG）謝金燕（左）、張柏芝（右）的兒子生父至今都是謎團。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣女星謝金燕近日被主持人利菁重提「孩子生父」，從前舊事立刻成為外界焦點；而香港女星張柏芝的小兒子Marcus也因多年未公開生父真實身分而再次遭到熱議。

根據了解，張柏芝2018年突迎來第三胎Marcus，但對生父訊息始終保持沉默，引發網友多次猜測，認為影視大亨孫東海有可能就是小兒子Marcus的親生父親。有媒體報導孫東海砸大錢為張柏芝買房，並因撫養權鬧上法庭，但孫東海強烈否認，並控告造謠媒體，最終對方公開道歉，證實傳聞不實。

影視大亨孫東海曾被爆是張柏芝小兒子Marcus的親生父親，但已否認傳聞。（翻攝自微博）影視大亨孫東海曾被爆是張柏芝小兒子Marcus的親生父親，但已否認傳聞。（翻攝自微博）

此外，張柏芝與前夫謝霆鋒育有兩子（Lucas與Quintus），謝霆鋒曾公開表示，自己僅有兩位兒子。至於Marcus的生父，張柏芝至今仍選擇保持低調，讓這個謎團與謝金燕的風波一樣，引起討論。

張柏芝與前夫謝霆鋒曾愛得火熱，並育有兩子。（翻攝自微博）張柏芝與前夫謝霆鋒曾愛得火熱，並育有兩子。（翻攝自微博）

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