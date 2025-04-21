范瑋琪跪謝中國歌迷 苦苓狠酸：以為是形容詞沒想到是動詞

范瑋琪演唱會尾聲跪謝歌迷，苦苓見狀無情狠酸。（翻攝自微博、苦苓臉書）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕范瑋琪4月19日在於中國成都舉辦「我們之間的事2025巡迴演唱會」，尾聲謝幕之際，當眾下跪感謝歌迷，引發外界質疑是否「賣力表忠」。雖然臉書粉絲專頁隨即在20日發聲明反駁，強調范瑋琪跪謝純屬感恩之舉，呼籲外界勿過度解讀。不過，今（21）日，知名作家苦苓在臉書大酸范瑋琪。

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范瑋琪成都下跪遭謾罵，發聲明澄清。（翻攝自FB）

今日，苦苓在臉書上發表一則貼文，內容簡短痛斥范瑋琪「舔共」，他在文中寫下：「我之前都以為『跪舔』只是形容詞，沒想到還真的是動詞！范瑋琪妳已經『跪』了，再來就請妳示範怎麼『舔』——記得先把要舔的地方擦乾淨」。

貼文一出，引發大批網友熱議：「一個美國人到中國跪舔，然後出賣台灣」、「沒關係不乾淨也可以舔，因為他是中國走狗」、「整個毀掉了，也證明她很急」、「注意！要舔的地方要消毒，徹底沒有病毒」、「牠吃相真難看」、「舔到最高點就是跪」。

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