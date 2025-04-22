喜酒風波才落幕！白冰冰突發文開轟：表面微笑背後下刀

〔記者林欣穎／台北報導〕白冰冰日前出席賴慧如與劉家銘婚禮，爆出她因不滿座位問題而提前離席，對此她隨即澄清，強調當天因為行程繁忙才不得不提前離席，並呼籲外界不要以訛傳訛，未料喜酒風波剛落幕，白冰冰今（22）日突在社群上開轟，有感而發提到：「當面一套，背後一套」。

白冰冰日前出席賴慧如婚禮。（資料照，記者潘少棠攝）

白冰冰在文中表示，「你以為人跟人之間，最遠的距離是異地戀？錯了，最遠的距離是，當你以為對方跟你心連心，結果他背地裡已經組了另一個群組在笑你。」

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白冰冰更提到：「嘴巴說著支持你，心裡盼著你出糗。表面微笑，背後下刀。這就是現代社交。」認為別太依賴別人的讚美，那不過是禮貌；也別太在意別人的冷漠，那才是真相，「記得，別人嘴裡的溫柔，很容易變成明天的笑柄。」

貼文發出後引起不少網友關注，大讚白冰冰的人生語錄很有智慧，也有人猜測白冰冰貼文是暗指某些藝人，紛紛留言力挺白冰冰，「是哪些藝人怎麼那麼壞？」、「人情留一線，日後好相見，這種惡劣藝人，路也走不久的」。

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