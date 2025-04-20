木村拓哉遊台北！嗑牛肉麵還追加「這美食」 吃到一半臉色變了

木村拓哉來台出席代言記者會，也不忘品嘗美食。（翻攝自YT、資料照）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「日劇男神」木村拓哉縱橫藝能界33年人氣不墜，他月初訪台出席記者會，引起追星旋風；昨（19日）其YouTube頻道上傳《台北篇》第一集，他到台北知名牛肉麵店大啖一番，有趣的是，他嘗了酸辣乾拌麵，卻被辣到受不了，事後被告知這只是「微辣」，讓網友笑翻了。

木村拓哉頻道昨天上傳《台北篇》第一集，只見他抵達松山機場，大批粉絲蜂擁而上，最終在保鑣的護航下，安全搭上小型巴士。不過，他對於睽違7年再度來台，還能如此受歡迎，感到相當驚訝，也非常感謝台灣粉絲。

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木村拓哉結束記者會活動後，被工作人員問及，「差不多肚子餓了，感覺要吃飯了？」他幽默回應，這很像動物園飼育員在說差不多是該給飼料的時間，不過，他相當好奇接下來要去吃什麼美食，卻被告知是「拉麵」，讓他忍不住吐槽沒新意，「都已經難得來到國外，怎麼還吃好像在日本九州也能吃的東西」，工作人員也急忙澄清是「牛肉麵」。

抵達店家後，木村拓哉先是震驚菜單居然附有日文，隨後點了必吃的牛肉麵。他喝了一口湯後，隨即頻頻點頭，接著將炸豆腐加到牛肉麵中，自創獨特吃法，在現場用中文大讚：「好吃！」

木村拓哉吃了牛肉麵，便以中文大讚：「好吃！」。（翻攝自YT）

值得注意的是，木村拓哉也點了一碗「小辣」的酸辣乾拌麵，嚐了一口後，他的臉色有點僵掉，直言「好吃！但是有一點辣」，且辣度的後勁似乎越來越強，讓他坐立難安並質疑「這才不是小辣」，翻譯還告訴他，其實這是微辣而已，比小辣還不辣，木村拓哉聽後瞪大雙眼驚呼：「騙人的吧！」

木村拓哉被「酸辣乾拌麵」辣到瞪大雙眼。（翻攝自YT）

木村拓哉大讚工作人員，這次的行程安排大成功，並分享來到台灣的心情，「這裡（台灣）的人都會看著你的眼睛說話，即使語言不通，還是能理解想要表達的意思」，不忘向觀眾喊話，最好親自來一趟，品嘗在地好味道。

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