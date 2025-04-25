深田恭子掰了百億社長 新戀情甜蜜曝光

日本女星深田恭子前年和地產大亨杉本宏之婚前分手。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本女星深田恭子前年12月與年賺200億日圓（約新台幣45.3議員）的地產大亨杉本宏之婚前分手，當時外界質疑兩人分手導火線，疑似與導演福田亮介有關。事隔1年，兩人感情愈發穩定，近日更被拍到4月下旬深田恭子與福田亮介散步回家，據日媒報導，連深田恭子的媽媽都認可兩人關係。

深田恭子睽違1年9個月後，於本月15日參加於橫濱舉行的「微博文化交流之夜」。（星島日報提供）

42歲的深田恭子本月15日參加於橫濱舉行的「微博文化交流之夜」，她身穿白色禮服登台領獎，這也是她從參與日劇《18／40～兩人的夢想與愛情～》記者會後，睽違1年9個月首次公開亮相。

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深田恭子（左）被日本雜誌拍到深夜與導演約會。（星島日報提供）

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根據《女性SEVEN》報導，深田恭子與杉本宏之分手後一度情緒低落，此時福田亮介經常陪伴她並給予支持。福田亮介資歷豐富，比深田恭子年長，兩人在拍攝現場更常以「Kyon（恭）」親暱稱呼。被雜誌拍到的當日，深田恭子與福田亮介都穿著黑色休閒服情侶裝，且邊走邊笑，非常甜蜜，福田亮介更貼心幫深田恭子拿包包，最後一起回到深田恭子住所。報導提及兩人已呈半同居狀態，儘管福田亮介在東京擁有房產，但多數時間都與深田恭子同住。深田恭子也曾和媽媽、福田亮介一起到餐廳吃飯，氣氛相當融洽，深田恭子的媽媽吃完飯先行離開，留下小倆口約會到深夜。

深田恭子（左）與導演男友約會，男友還貼心幫她拿包。（星島日報提供）

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福田亮介曾在社群貼出與深田恭子有關的物品，當時就有人猜測兩人關係匪淺，目前帳號已經關閉。

現年47歲的福田亮介曾經執導多部人氣日劇，作品包括《戀愛可以持續到天長地久》、《我家的故事》、《Eye Love You》、《誰看見了孔雀在跳舞》，與深田恭子的合作也不只一次。

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