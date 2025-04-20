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嗆黃國昌「沒路用的男人」 他愛死民進黨立委林淑芬

民進黨立委林淑芬18日在立法院怒嗆民眾黨團總召黃國昌臭俗辣的37秒影片在網路瘋傳。（翻攝自汪潔民臉書）民進黨立委林淑芬18日在立法院怒嗆民眾黨團總召黃國昌臭俗辣的37秒影片在網路瘋傳。（翻攝自汪潔民臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕民進黨立委林淑芬18日在立法院怒嗆民眾黨團總召黃國昌「爭議的事情都不敢講」，痛批他「不敢提倒閣你就臭俗辣！沒路用的男人！」時間長37秒影片在網路上瘋傳，大批網友讚喊「好療癒」，資深媒體人、電視名嘴汪潔民也跳出來狂讚林淑芬。

汪潔民昨在臉書發文表示：「林淑芬上週五在立院一直在黃國昌背後喊什麼呢！她喊了凱道最紅的一句，但不是偽君子喔，嗯嗯，不是凱道超過五萬人的怒吼！」他連喊3次林淑芬怒嗆黃國昌：「黃國昌～臭俗辣～」

林淑芬在立院怒嗆黃國昌的影片，這2天在網路瘋傳，連汪潔民也讚許表示：「很多人說，愛死林淑芬了！」

相關新聞：林淑芬狂嗆「臭俗辣不敢提倒閣」黃國昌：我等民進黨趕快提案

民眾黨18日在立法院提出「不在籍投票的移轉投票」新公投案，全部選舉都適用，由民眾黨立委麥玉珍、劉書彬說明，黃國昌並未上台。對此，林淑芬爆怒對黃國昌大吼：「不敢提倒閣你就俗辣！俗辣！俗辣昌！臭俗辣！」、「還想來新北市選舉，騙肖欸！還叫麥玉珍、劉書彬去講，黃國昌都不敢講，爭議的事情不敢講，躲在女人後面。」

林淑芬接著繼續罵：「沒路用的男人，沒路用的人黃國昌，一點架勢都沒有，臭俗辣黃國昌！」而黃國昌則冷笑不回應。

相關影片：〈影片取自王定宇臉書，如遭移除敬請見諒〉

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