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美女主播遭霸凌離世！留下17張遺書 母親露面痛哭：我要真相

面對MBC的冷處理態度，吳尤安娜的母親忍不住淚崩。（翻攝自IG、YT）面對MBC的冷處理態度，吳尤安娜的母親忍不住淚崩。（翻攝自IG、YT）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國28歲的女主播吳尤安娜（오요안나）2024年9月離世，事後被發現她生前遭到職場霸凌，導致身心出狀況，不僅去10多間醫院看精神科，還留下一封多達17頁的遺書；該案今（18日）召開科學技術情報放送通訊委員會會議，不料，多名相關人士皆未出席，包括涉嫌職場霸凌的氣象主播們，讓吳媽媽忍不住哭喊：「我只要真相能夠如實揭露，作為父母的我們別無所求。

吳尤安娜離世的消息震撼韓國各界，其家人先前受訪時透露，發現她留下一封多達17頁的遺書，直指她被MBC氣象組組內霸凌。對此，MBC剛開始否認組內爭執，後來家屬實名指控加害者就是氣象播報員李賢承、金可英、朴Ha-myeong、崔Ari共四人，引起討論。

韓國國會科學技術情報放送通信委員會今天召開會議，針對吳尤安娜的職場霸凌風波進行質詢，沒想到MBC多名相關人士皆未出席，只派了MBC經營部部長到場，讓現場黨議員看不下去怒批，「MBC方面的缺席，恐怕讓查明真相的道路變得更加困難。」

面對MBC的冷處理，吳尤安娜的母親在現場忍不住流下淚水。她表示，不希望這起事件被政治化，不願看見女兒成為政治鬥爭的工具，並喊話，「女兒是一個善良又單純的孩子，只要真相能夠如實揭露，作為父母的我們別無所求。」

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