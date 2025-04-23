永野芽郁否認劈腿不倫田中圭！男方曖昧發聲「一切都結束了」

〔記者鍾志均／綜合報導〕25歲日星永野芽郁被爆「雙劈」人夫田中圭和韓國男星金武俊，稍早她透過經紀公司道歉，卻否認與田中圭交往；至於田中圭則表示「一切都結束了」，回應耐人尋味。

田中圭（左）被爆和永野芽郁搞不倫，男方表示關係結束，女方否認交往。（翻攝自X）

永野芽郁曾以「仙女式哭泣」演技聞名，獲封「小綾瀨遙」，卻爆出不倫人夫，又和韓星約會，形象破滅，據《週刊文春》去年秋天收到情報，開始跟蹤永野芽郁和田中圭，兩人是2021年合作電影《接棒家族》相識，據悉兩人在去年9月正式交往。

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田中圭（左）被爆和永野芽郁搞不倫，男方表示關係結束，女方否認交往。（翻攝自X）

週刊收到兩人的親密合照，包括去年交往不久後的10月28日、10月30日，甚至去年12月都還前往遊樂園約會，相當甜蜜。

報導指出，永野芽郁最近想重新審視不倫戀，田中圭接受說法，於是開始保持距離，只是4月7日，永野芽郁結束活動後，田中圭又出現接送，兩人共度一夜。

田中圭（左）被爆和永野芽郁搞不倫，男方表示關係結束，女方否認交往。（翻攝自X）

不料4月15日，文春又拍到永野芽郁和《新聞主播》同劇韓國男星金武俊約會，兩人因戲結緣，據知金武俊在永野家中度過一夜，甚至傳出返回韓國前，一直住在永野家。

據報導，只是在將金武俊送走的當天，永野芽郁又立刻前往居酒屋和田中圭見面，用餐3小時後前往六本木酒吧，直到凌晨三點左右才離開，一起回到永野家。

田中圭（左）被爆和永野芽郁搞不倫，男方表示關係結束，女方否認交往。（翻攝自X）

永野芽郁否認和田中圭交往，堅稱行為引發誤會，公司則代為表示「本人已深刻自覺行為不當，替相關人士、廣告、合作廠商、工作人員和粉絲致歉」。

田中圭方面同樣再三否認，日媒窮追猛打，讓他鬆口確實關係親密過，但一切都結束了，如今會見面都只是朋友關係。

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