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舔中黃安忍無可忍 痛罵廈航：誠信呢？

舔中藝人黃安在微博上大肆抱怨廈門航空。（翻攝自微博）舔中藝人黃安在微博上大肆抱怨廈門航空。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕舔中藝人黃安定居福州，本月因妹妹剃度，他也飛回台灣參加中台禪寺的剃度典禮。不過，黃安今（17）日在微博上痛罵廈門航空，還表示自己「實在是忍無可忍」。

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黃安表示，他買了廈門航空公務艙（商務艙）機票，但出發前才被通知商務艙被取消，只剩下經濟艙，氣得他大罵：「這種事情發生N次；出發當天淩晨，短信（簡訊）通知航班取消，這種事情發生N+1次。誠信在哪兒？商譽在哪兒？」

黃安（右）回台參加妹妹的剃度典禮。（翻攝自微博）黃安（右）回台參加妹妹的剃度典禮。（翻攝自微博）

原本對廈門航空印象極佳的黃安表示「我本來對廈航的印象好的不得了，是我出門的首選，近期經常給我來這一套，有什麼原因嗎？」接著又抱怨「偏偏福州機場廈航一家獨大，尤其飛台灣，只有廈航，希望廈航給個痛快合理解釋。」但黃安之後的發言才驚人，他竟說：「如果不解釋，沒問題，我依舊會繼續乘坐廈航，接受你們無理安排，等待下一條短信通知，反正我們無計可施」，小孬孬模樣跟先前批評台灣的時候完全不一樣。

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黃安在文章的最後還是忍不住說了一句：「福州航空加油啊！你這個阿斗」，其實這並不是沒辦法解決的問題，如果未來黃安想解決廈門航空放鴿子、換艙等的問題，少回台灣就好。

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