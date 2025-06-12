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昔與梅艷芳爭近藤真彥一度輕生！ 59歲中森明菜喊：我還活著

中森明菜（中）近況超好，髮型一如出道時仙氣滿滿。（翻攝自IG）中森明菜（中）近況超好，髮型一如出道時仙氣滿滿。（翻攝自IG）


林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕上個月才剛在東京舉行演唱會的日本昔知名玉女歌手中森明菜，今年迎來接出道43週年，她明（13）將現身《中川家族 The Radio Show》直播間，分享近況及生活點滴。

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80年代紅遍全亞洲的中森明菜，是那個年代的擋泥板女神，不論髮型、化妝或穿著打扮，都是少女們的流行指標。然而紅極一時的中森明菜，卻因為戀上「日本第一渣男」近藤真彥，1989年一度為情自殺未遂，當時消息震撼日港台三地娛樂圈，沒人敢相信，身為天之驕女的女神怎麼會做出這麼極端的決定。據傳，梅艷芳與近藤真彥的戀情發生於1985年，而中森明菜和近藤真彥的戀愛消息也是同年傳出。

2003年中森明菜曾受邀來台擔任第14屆金曲獎的頒獎人，2010年因個人健康因素一度中止舞台表演長達4年，直至2014年出現在NHK紅白歌合戰中，才又喚起鐵粉們的回憶殺。

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自3年前起，中森明菜開始活躍於社群平台，今年4月，她首次亮相戶外音樂節，在大分縣舉辦的「地獄與天堂」搖滾音樂節」上，演唱了《DESIRE - Passion -》等歌曲，而接過主持人遞來的麥克風時，說的第一句話就是「我還活著！」

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