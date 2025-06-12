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娛樂 最新消息

音樂圈水太深！蔡依林到青峰「6歌手踢爆合約黑幕」

蔡依林（左起）、韋禮安、詹雯婷、吳青峰皆曾深陷合約糾紛。（本報組合資料照）蔡依林（左起）、韋禮安、詹雯婷、吳青峰皆曾深陷合約糾紛。（本報組合資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕台灣音樂圈近年來不乏創作歌手與經紀公司、唱片公司爆發合約爭議，從授權年限、著作權歸屬到抽成比例，問題層出不窮。吳汶芳近日轉發鄧紫棋針對「法定重錄」的發言，自爆當年因不懂「存續期間」的條文，導致「一輩子＋死後50年」都受合約綁定，其實蔡依林、青峰、詹雯婷等歌手也都曾為合約問題發聲，揭開音樂圈背後不為人知的「權利失控」。

蔡依林早年曾與大聲音樂解約對簿公堂。（資料照，記者王文麟攝）蔡依林早年曾與大聲音樂解約對簿公堂。（資料照，記者王文麟攝）

蔡依林早年曾與大聲音樂解約對簿公堂，最終獲判提前終止合約，成為台灣流行樂壇「打破不平等條款」的先例；青峰與前經紀人林暐哲間的合約糾紛，是近年最具代表性的案例之一，雙方對詞曲授權範圍認知不同，最終走上法庭，法院支持青峰解約，讓他重掌創作主控權。

青峰與前經紀人林暐哲間曾有合約糾紛。（資料照，記者王文麟攝）青峰與前經紀人林暐哲間曾有合約糾紛。（資料照，記者王文麟攝）

韋禮安與福茂曾有合約爭議。（資料照，索尼提供）韋禮安與福茂曾有合約爭議。（資料照，索尼提供）

此外，韋禮安與福茂的合約爭議則凸顯條文中「續約條款」與賠償機制的不對等，引發創作人對制度公平的質疑；詹雯婷則與華研、陳建寧發生IP與藝名歸屬爭議，後續亦涉法律攻防，這些事件共同反映出，合約中看似平常的條款如「存續期間」、「著作財產權」、「專屬授權」、「續約機制」等，都可能暗藏長期風險。

吳汶芳提醒所有年輕創作者要注意合約內容。（資料照，理響音樂提供）吳汶芳提醒所有年輕創作者要注意合約內容。（資料照，理響音樂提供）

對此，吳汶芳提醒所有懷抱星夢的新生代創作者，合約一簽就是一輩子甚至死後50年，一定要看懂再簽。網友也呼籲應建構更公開透明的產業環境，加強法律教育與藝人自保能力，讓創作真正回歸音樂本身。

詳述代表案例：

1. 吳汶芳

公開提醒年輕創作者「凡事寫到存續期間的合約都不能簽，一輩子＋死後50年」，指出自己多年以來重要歌曲仍遭三方抽成，甚至去年還遭忘記給版稅。

相關新聞：吳汶芳踢爆音樂圈黑幕 接力鄧紫棋怒掀「合約陷阱」

2. 吳青峰

曾與執東家林暐哲展開司法爭訟，主因為「詞曲版權專屬授權合約」於授權結束後因未提前告知繼續延約，導致過度授權＆作品使用權爭議；法院最終支持青峰解約。

3. 蔡依林

父親於2001年與大聲音樂公司爆發合約風波，後更法院裁定其合約可提前終止，免賠900萬元，成為知名藝人早期「打破不公平合約」的案例。

4. 詹雯婷

曾因囊括履約保證書、藝名、IP權控管等契約問題鬧上法庭，最終檢察署以不起訴緩結，但事件突顯唱片公司對團員權益的潛控。

5. 韋禮安

於2018年與福茂唱片戰合約，雙方最終法院判決合約已結束，但他仍被判賠488萬元，凸顯出多契合約條款認定的高複雜性。

6.鄧紫棋

與前東家蜂鳥音樂爆發合約糾紛，自曝六年沒拿到版稅，並揭中國著作權法允許「支付報酬即可重錄」的條文，形同掠奪創作者權益，呼籲後輩警惕「法定重錄」與過度授權陷阱。

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