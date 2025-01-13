王一博「微博之夜」不落座真實原因曝光 果然跟肖戰有關

微博之夜當天肖戰（左）與王一博全程無互動。（本報合成圖，翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日前中國演藝圈年度盛事「微博之夜」熱鬧登場，但現場有人發現以《陳情令》暴紅的肖戰、王一博雖然被邀請，但是兩人全程無互動，很多「博君一肖」CP粉都覺得扼腕。除此之外，王一博整夜都沒有進入座位區，外界原猜測是肖戰、王一博彼此有心結故王不見王，現在王一博不落座的真實原因曝光了！

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肖戰、王一博兩人同時受邀參加《微博之夜》，但王一博被安排到的座位號碼恰巧是「227」，這讓王一博非常在意，特別請人撕除座位號碼，後來更乾脆與旁坐《國色芳華》李現交換座位。

王一博不願意進入座位區主要原因還是希望大家不要有機會再拿「肖戰227」作文章。（翻攝自IG）

對王一博而言，「227」不止是數字，也是一段不願回憶的過往。4年前，肖戰因「227事件」事業陷入低谷，重義氣的王一博應該是體恤肖戰，不想因「227」讓大眾再聯想起好不容易過去的往事，所以不願進入座位區，甚至沒有上台就火速離開。

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當年《陳情令》走紅後，「博君一肖」CP粉快速增加，網路上也出現許多關於兩人的同人作品，2020年2月24日肖戰粉絲向中國官方實名舉報，指控同人作品涉及黃色、污辱肖戰，肖戰粉絲認為這些作品不應該以肖戰為主角，還寫出「不良風氣」的內容，憤而舉報。收到舉報的中國官方下令封鎖同人平台，同時也連帶進行對於相關平台的整肅，同人迷瞬間發瘋，認為受到欺侮，並遭受不公平對待，即約定於2月27日一起抵制肖戰微博粉絲專頁，肖戰粉絲與同人平台的爭執長達半年之久，後逐漸平息。

肖戰曾經因為粉絲太過愛護他，有不好回憶。（翻攝自IG）

「肖戰227事件」對肖戰的工作影響極大，不但丟掉好幾個廣告代言，連原本談好的幾檔重要大戲也跟著慘遭換角，也成為肖戰生命中最不願提及的過去之一。

王一博雖然在微博之夜現場跟肖戰沒有互動，但有不少人已經發現，就是因為關鍵數字「227」的出現。體貼的王一博不願他人再想起不堪的過往，乾脆離座位區遠遠的，不讓任何人有機會拿「肖戰227事件」做文章，意外讓人感受到他的溫柔與善良。

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