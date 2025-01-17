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郭董嬌妻曾馨瑩50歲生日後神隱2個月 閨密洩行蹤

曾馨瑩（右）在閨密黃珏萍為論文傷腦筋時，不斷在旁支持。（翻攝自IG）曾馨瑩（右）在閨密黃珏萍為論文傷腦筋時，不斷在旁支持。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕鴻海創辦人郭台銘的妻子曾馨瑩去年11月在社群曬出度過50歲生日的照片之後，隨即神隱2個月，再無更新。沒想到日前被閨密黃珏萍出賣，在社群發出兩人親密合照，原來這期間曾馨瑩都在替閨密加油打氣，讓黃珏萍大讚她：「人美心善」。

曾馨瑩的閨密黃珏萍是時尚雜誌創辦人，黃珏萍最近在念國際時尚碩專班（GF-EMBA），學分修得很順利，進入最後的論文階段，由於本身還有工作，經常覺得焦頭爛額，每次寫論文寫到快要撞牆的時候，曾馨瑩總是會給她最溫暖的問候，還會鼓勵黃珏萍「我還要當妳的作業喔」。

曾馨瑩社群更馨還停在自己去年11月過50歲生日。（翻攝自IG）曾馨瑩社群更馨還停在自己去年11月過50歲生日。（翻攝自IG）

由於黃珏萍的論文進入質化訪談階段，曾馨瑩自告奮勇當她第一名訪談人物，貼心做法讓黃珏萍覺得貼心又感動，在社群上大誇曾馨瑩「有妳真好」，曾馨瑩默默地替好友按了個讚，表示加油打氣。

去年11月曾馨瑩歡度50歲，發布了一系列美照，並感謝身邊的人事物，並說要「永遠保持滿滿的正能量」，看到她對閨密的支持，曾馨瑩果然做到了自己的生日願望。

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