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才擊敗李珠珢奪冠！啦啦隊「怪物新人」權熙媛無預警宣布引退

「怪物新人」權熙媛無預警宣布引退。（翻攝自IG）「怪物新人」權熙媛無預警宣布引退。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國職棒斗山熊啦啦隊女神權熙媛因臉蛋神似女團IVE成員張員瑛爆紅，出道才不到1年，就在韓國論壇「Dctrend」舉辦的啦啦隊女王票選活動中，擊敗李珠珢、李多慧、李雅瑛等人奪下冠軍，沒想到日前竟無預警宣布引退，令外界錯愕。

權熙媛7日於IG發文證實，自5月5日以後結束啦啦隊相關活動，「衷心感謝一直以來給予我支持的所有人，與大家一同度過的寶貴時光與經驗，我將永遠銘記在心，雖然有時也經歷過不容易的時刻，但正因為大家溫暖的應援，我才能堅持到最後，盡全力完成每一件事。」不忘在文中感謝所有陪伴她的隊友，以及默默支持的粉絲。

面對近期外界質疑的聲浪，權熙媛也回應，「希望大家能記住我曾真心投入的這段時光與努力，而不是那些與我相關、尚未被證實的傳聞與揣測。」此外，她也宣布，先前由經紀公司協助經營的YouTube頻道將停止更新，「未來我也會在新的道路上全力以赴，希望我們能繼續保持這份溫暖的情誼，彼此加油打氣，再次衷心的感謝大家。」

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