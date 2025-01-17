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娛樂 最新消息

金憓秀遭邪教高層追殺！《揭密最前線》首集就超驚險

〔記者廖俐惠／綜合報導〕刑偵韓劇《揭密最前線》本週上線，青龍影后金憓秀直言除了被劇本吸引，更因為自己曾擔任節目主持人而感到特別有共鳴，鄭星一也表示本次飾演的「韓道」與以往角色都不同，「我認為他是最像我本人的角色！」希望大家期待他的表現。

鄭星一在《揭密最前線》中一改《黑暗榮耀》中形象，笑說「韓道」一角很像他本人。（Disney+提供）鄭星一在《揭密最前線》中一改《黑暗榮耀》中形象，笑說「韓道」一角很像他本人。（Disney+提供）

鄭星一（左）、金憓秀在《揭密最前線》中針鋒相對。（Disney+提供）鄭星一（左）、金憓秀在《揭密最前線》中針鋒相對。（Disney+提供）

在《揭密最前線》中，由金憓秀飾演的組長「吳疏龍」帶領鄭星一飾演的菜鳥製作人「韓道」，以及朱鐘赫飾演的熱血助理導演「姜氣虎」，不顧一切的深入各種危險案件以揭發真相，並在首播兩集就有許多驚險畫面。金憓秀不只被邪教高層拿著獵槍追殺，鄭星一更在上班第一天就要乘坐飛行傘迫降在犯罪據點，而「Trigger」小組辦公室則被不明人士丟煙霧彈等等。

金憓秀在《揭密最前線》第一集就被獵槍指著。（Disney+提供）金憓秀在《揭密最前線》第一集就被獵槍指著。（Disney+提供）

面對如此瘋狂的節目組辦公室日常，劇中大量的動作戲碼考驗著演員們的體力，鄭星一透露每當大家疲憊時就會聚在一起吃東西，笑稱「看到劇情後半部應該會發現我明顯變胖了」，金憓秀則在拍攝中拉傷大腿，然而只要一開拍就會瞬間進入狀態，敬業態度讓導演大讚：「一直都覺得金憓秀就是吳疏龍的完美人選，我難以想像別人來演這個角色！」

金憓秀在《揭密最前線》中的馬尾造型，竟然也有所講究。（Disney+提供）金憓秀在《揭密最前線》中的馬尾造型，竟然也有所講究。（Disney+提供）

講述新聞工作者日常的《揭密最前線》在妝造上也下足功夫，金憓秀實際參考女性製作人的造型，表示大眾對於忙碌的女製作人會有「剪短髮」的刻板印象，「實際上很難找到短髮的女製作人，因為根本沒時間剪頭髮」，因此最終確定以馬尾造型現身。

《揭密最前線》朱鐘赫。（Disney+提供）《揭密最前線》朱鐘赫。（Disney+提供）

朱鐘赫作為「Trigger」辦公室的Z世代代表則隨時佩戴耳機，劇組甚至準備了十個耳機供他使用，他開心表示「現場拍攝時也確實連接了我想聽的嘻哈音樂」，足見《揭密最前線》對於打造每個角色的用心。《揭密最前線》已於本週在Disney+上線，並於每週三持續更新最新集數。

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