曾和大S在《流星花園》當母女 王月喊話小S、S媽：不需要走出來

王月向小S、「S媽」黃春梅喊話：「不需要走出來，她已經在妳心中。」。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕大S逝世百日，傳出S媽因悲傷過度送醫，小S也難走出傷痛。王月今出席舞台劇《半里長城》記者會，她過去跟大S曾在偶像劇《流星花園》演母女，深厚感情不在話下，加上王月也曾送走摯愛李國修，了解親人過世的感受，她向小S、「S媽」黃春梅喊話：「不需要走出來，她已經在妳心中。」

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王月認為「人生劇本都是寫好的」，離開的人先修完功課，留下來的人的功課就是要照顧好自己，家人要振作起來，這會是大S盼望的。

王月向小S、「S媽」黃春梅喊話：「不需要走出來，她已經在妳心中。」。（記者陳奕全攝）

王月當年慟別先生李國修，她說自己並沒有停下來，繼續忙於工作上的安排，「對徐媽媽、小S，我能夠感同身受，心中出現黑洞，少了內臟的那種感覺，要努力把空缺那塊生出溫暖花朵。」王月提到當年李國修過世前，還有時間可以提前安排大小事，家人也有心理準備，「對小S、徐媽媽來說是更難的，因為太突然，想呼籲她們不要自責，她們的煎熬會是自責。」

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王月也能設想，失去姊姊後，小S可能陷入自責的痛苦，甚至懊悔安排那趟日本旅行，「千萬不要這樣想，還好有那次全家旅遊，這是最好的回憶」。

此外，S媽發出的合照中，具俊曄像失了魂，整個人消瘦一圈，王月說：「希望具先生堅強起來，做大家表率。」

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