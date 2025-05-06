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猜猜他是誰？今日壽星叛逆不怕掉粉 不想為多割韭菜裝乖

黃明志談到，自己從小就很叛逆。（翻攝自臉書）黃明志談到，自己從小就很叛逆。（翻攝自臉書）

〔記者陳慧玲／台北報導〕馬來西亞創作歌手黃明志今（6日）歡慶43歲生日，他在社群分享小時候照片，提到自己從小就叛逆，並說：「『政治正確』和『奉公守法』這種東西對我來說簡直就是笑話。」但也直言，不會因為擔心掉粉而像一些歌手「裝」下去。

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黃明志同事也幫他慶生，他提到：「謝謝同事們為我慶祝生日，我覺得很幸福，因為雖然我沒有什麼了不起，脾氣也不好，又有點硬硬der...但是還是有你們願意跟我一起勇闖天下，相信我，支持我。我會繼續努力，做個更好的人，勇敢做自己，也好好對待每一個一路支持著我的人，愛你喔！」

黃明志很謝謝同事幫他慶生。（翻攝自臉書）黃明志很謝謝同事幫他慶生。（翻攝自臉書）

壽星黃明志也自爆：「從小我就是一個叛逆的死小孩，我的興趣就是『唱反調』。越多人讚同的東西，我就越反對。越多人喜歡的歌手，我就越討厭。7歲的時候，媽媽說不能淋到雨，不然會生病，我就在半夜三點下傾盆大雨的時候偷偷跑到馬路上去淋雨一個小時。17歲才能考摩托車駕照，但我16歲就騎摩托了。」

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出道以來，黃明志的歌曲主題多元，曲風也多元，但他也坦言：「有些作品對一些人來說根本就毫無『道德』可言」，很多人擔心他掉粉，但他說：「『裝』下去的話，留下的『粉絲』肯定都不會是真的『粉絲』，雖然這樣可以多割一點韭菜，廠商也會更愛我，但這對我來說一點意義都沒有，我需要的是一堆可以陪我一起挑戰底線的志同道合的『戰友』，而不是『粉絲』。」

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