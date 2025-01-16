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90年代豔星李婉華偕女尬性感 21歲女撫胸抓奶超狂野

90年代性感女星李婉華（左）與21歲女兒Natalie。（星島日報提供）90年代性感女星李婉華（左）與21歲女兒Natalie。（星島日報提供）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕90年代以性感火辣身材走紅的香港女星李婉華，2003年與加拿大籍經紀人李守正結婚生子，一家人快樂移民加拿大。息影多年的李婉華有女承衣缽，21歲女兒Natalie最近曬出多組性感比基尼照，甚至還拉著媽媽一起尬性感。

Natalie穿著毛毛外套搭配肚兜行性感上衣。（星島日報提供）Natalie穿著毛毛外套搭配肚兜行性感上衣。（星島日報提供）

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Natalie刻意抓住胸部展現出自己的自信與大膽。（星島日報提供）Natalie刻意抓住胸部展現出自己的自信與大膽。（星島日報提供）

先前Natalie也曾秀出一套大膽自拍照片，當天她穿著毛外套，內襯肚兜型低胸背心搭配短褲與長靴。其中有幾張照片她特別抓住胸部，動作非常大膽。

Natalie拍照相當喜歡撫胸。（星島日報提供）Natalie拍照相當喜歡撫胸。（星島日報提供）

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Natalie大方秀出美背及蜜桃臀。（星島日報提供）Natalie大方秀出美背及蜜桃臀。（星島日報提供）

Natalie狂野程度絕對超過媽媽，已成為KOL（意見領袖）為目標的她處處都充滿媽媽當年性感女神的影子。Natelie不吝嗇展現S型曲線，蜜桃臀更是火辣嬌俏，處處是看點。

Natalie樂於展現自己美好胴體。（星島日報提供）Natalie樂於展現自己美好胴體。（星島日報提供）

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