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金馬導演投入罷免影片遭抹黑「塔綠斑」！金鐘製作人抱屈：被顏色燒壞腦袋

李景白認為「現在的我們將決定我們跟下個世代的未來」。（資料照，攝影新聞組攝）李景白認為「現在的我們將決定我們跟下個世代的未來」。（資料照，攝影新聞組攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕114年度中央政府總預算案，國民黨因「報導偏頗、戲劇竄改歷史」等理由，提案刪除文化部補助公視的23億預算，幾乎逼公視直接關台，引發業界強烈反彈，金馬獎最佳紀錄片導演楊力州更直接以行動表態，要投入公民罷免團體的影片支援工作，卻被抹黑「塔綠斑」、「拿公視多少錢」、「一個只靠補助的行業」等話語，資深製作人兼導演李景白替他抱屈，表示：「這就是標準被顏色燒壞腦袋的症狀。」

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李景白2019年以《水下三十米》奪下金鐘獎最佳生活風格獎，2022年以《決戰水下伸展台》奪得最佳益智與實境節目獎，也和王陽明主持《沈睡的水下巨人》，他認為這些酸言酸語是論調不同就全盤否定，從根本否定起，他以自身為例子反問：「我花了近四年時間紀錄台灣海洋是蠢是呆還是笨？我跳海拍攝超過六百次是犯賤？除了補助我還自掏腰包拍片是無能？但這是我們要的論證模式嗎？」

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他說政客為了利益只需要鞏固一小群人，所以不惜分化裂解眾人，製造對立跟仇恨，「但我們都生活在這座島上，這座島嶼的好與壞我們必須一起承受，我們可以有不同的政治取向，但是對於希望這座島嶼更好應該是一致的」，至於如何更好，是「討論、爭辯」出來，而不是用仇恨、報復、分化、裂解、逼迫、癱瘓。

他指出公視預算該編多少可以討論、成績如何可以討論、新聞是否偏頗可以討論、歷史劇集是否竄改也可以討論，但不是用全刪的方式來壓迫大家聽你的，李景白表示：「民主的確是少數服從多數，這時候就看多數是誰？是支持黃國昌的無論合理不合理預算都要砍千億，還是要支持認真一筆筆審查去蕪存菁用在該用之處。」並喊話：「此時的沈默就是默許是縱容，現在的我們將決定我們跟下個世代的未來。」

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