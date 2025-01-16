公視23億預算恐遭刪 徐世榮：以為播一次新聞500元是玩笑

公共電視預算23億元恐遭刪。（本報資料照，記者林欣穎攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕藍委提案欲將114年度中央政府總預算案中，文化部補助公視的23億元預算全數刪除，並指公視報導角度偏頗、竄改歷史，地政學者、社運人士徐世榮在社群發文，指出過去前主播跟他說，上主播台播一次新聞只能拿到500元，原本以為只是個玩笑，沒想到竟然是事實！邱坤良、林懷民、王小棣、陳儒修、陳玉勳認為公共電視是台灣與台灣公民社會艱辛建立的珍貴公共領域，已經展開連署「堅決反對刪除公共電視全年度預算」！

社運人士徐世榮。（翻攝自臉書）

徐世榮發文表示，「要不是國民黨要刪光公視預算，我真不知道公視的預算竟然只有23億」，以前提到公視經費拮据，他都以為是玩笑話，如今他竟然親眼見證到公視真的經費不足。徐世榮訝異：「它（公視）卻還是為國人產製了許多優良的好節目，尤其是當其他商業台都不報導我們自救會新聞時，公視往往是我們社會弱勢唯一的依靠」，並表示未來無論23億元是否被刪除，都會感謝公視及在公視工作的人們。

請繼續往下閱讀...

徐世榮更強烈表達23億元預算都已經太少了，竟然還出現要全數刪除的提案，令人匪夷所思，他強調，立院不該刪除公視預算之外，更應該提供公視更多預算。

【徐世榮全文】

要不是國民黨要刪光公視預算，我真不知道公視的預算竟然只有23億，過去曾擔任過主播的好友告訴我，光鮮亮麗的坐上主播台播一次新聞只有5百元時，我還以為她在開玩笑，如今終於證實了公視的拮据，但是它卻還是為國人產製了許多優良的好節目，尤其是當其他商業台都不報導我們自救會新聞時，公視往往是我們社會弱勢唯一的依靠。未來不管這23億是否會被砍，我都很想謝謝公視及在公視任職的朋友們，很謝謝您們，您們辛苦了，23億真的是太少了，我除了認為立法院不應該刪除公視預算之外，也希望公視能夠有更多的預算。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法