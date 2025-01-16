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娛樂 最新消息

金馬導演籲同行投入「製作罷免影片」 陳玉珍竟嗆：公布所有名單

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕立法院朝野黨團15日協商114年度中央政府總預算案，國民黨以「報導偏頗、戲劇竄改歷史」等原因提案全數刪除文化部補助公視的23億預算。曾以《奇蹟的夏天》榮獲金馬獎最佳紀錄片的導演楊力州，警告藍營小心影視工作者的反撲，並呼籲相關從業人員投入公民罷免的影片支援工作。對此，國民黨立委陳玉珍竟留言開嗆，要楊力州把「名單全部都公布」。

導演楊力州、國民黨立委陳玉珍。（資料照）導演楊力州、國民黨立委陳玉珍。（資料照）

楊力州15日在臉書發文，「台灣的影視工作者儘管政治理念不盡相同，但對創作尊重的高度是一致的。這次藍白黨刪掉公視全部的預算，你們要這樣搞，影視工作者的反撲會讓你們永遠忘不了！我們一起投入公民罷免團體的影片支援工作吧！有意願的導演、攝影們請與我私訊聯繫，謝謝！」

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對此，陳玉珍竟留言反嗆，「真的是惡僕欺主，人民才是主人，你們這些人覺得人民的納稅錢專門補助給你們是應該的嗎？如果你們真的是所謂的名導，大家追著你們拍片都來不及了！一心只想依賴政府的老百姓的納稅錢來補到自己的口袋，還要用很冠冕堂皇的理由，我們民意代表本來就是要站在老百姓那一邊，而不是站在只想把政府的錢放在自己口袋的你們這一些人這一邊吧？你們有良知嗎？」此外，她還撂話「最好名單全部都公布，不要自己私自留下來公開列出來吧」。

然而，陳玉珍的言論立刻引起民眾不滿，紛紛留言痛轟「支持導演！人民與你們同在」、「有人索取名單，感覺很像在戒嚴期間」、「提油救火、火上澆油」、「現在是在威脅嗎？好大的官威喔」。

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