來真的！台灣美少女進軍日本AV界：像夢一樣開心

〔記者鍾志均／台北報導〕日本成人產業第一品牌SOD（Soft On Demand）今（8日）正式宣布，簽下首位來自台灣的專屬女優「齋齋いつき」（Saisai Itsuki），將正式進軍日本AV界，她表示像夢一樣的開心，深感榮幸。

齋齋いつき成功闖進日本AV界。（SOD提供）

齋齋不僅是首位通過SOD面試、正式錄用，並獲得SOD專屬合約的台灣籍女優，更象徵亞洲成人產業邁入嶄新篇章的重要標誌；她將憧憬化為力量，勇敢追夢，從人氣網紅蛻變為日本SOD專屬女優出道。

齋齋いつき擁有中、日、英三語能力，過去以網紅身分活躍於社群平台，風格自然真誠，過去一向非常勇敢表達自己，也不吝展現自己的身材。

齋齋いつき成功闖進日本AV界。（SOD提供）

從小熱愛日本文化的她，深受日本AV文化吸引，內心懷抱「成為AV女優」的明確夢想，將這份想法轉化成行動與實力；她主動前往日本SOD總部面試，全程用流利日文溝通，最終以甜美外型、自信加上企圖心獲得正式簽約。

她的出道作品《齋齋いつき（Saisai Itsuki）AV DEBUT》將於8月19日於數位平台率先上架，實體DVD預計於9月11日正式發行。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法