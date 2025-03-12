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男神形象崩壞！ 金秀賢「親密照」再流出...嘟嘴靠近金賽綸

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國男星金秀賢近日被爆與已故女星金賽綸有段戀情，且兩人交往時女方年僅15歲，自媒體「橫豎研究所」昨日曬出他親吻金賽綸的照片，今（12日）一早韓網又流出兩人親密照，可見金秀賢嘟嘴親向女方，雖然嘴唇沒碰上，但舉止相當親密，再度引起社會譁然。

韓網今日又流出金秀賢與金賽綸親密照。（翻攝自IG、韓網）韓網今日又流出金秀賢與金賽綸親密照。（翻攝自IG、韓網）

金秀賢近日被爆出與金賽綸交往6年，且疑似在女方未成年就開始這段戀情。YouTube頻道「橫豎研究所」昨日還曬出一張金秀賢親吻金賽綸臉頰的照片，並直指金秀賢向金賽綸追討7億是壓垮女方的最後一根稻草。針對種種指控，經紀公司GOLDMEDALIST回應，沒有事實根據，將採取法律措施，隨後將強硬態度放軟，改口表示正在整理說法。

相關新聞：金秀賢被控害死金賽綸 代言品牌緊急切割

不料，今早韓網又流出一張金秀賢嘟嘴靠近金賽綸的照片，儘管嘴唇沒有親上，但是舉止相當親密，值得注意的是，該照片與先前幾張相似，無論是拍攝角度、燈光和髮型都有些許雷同，被推測是同時期拍攝，該照片也再度引起輿論譁然。

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