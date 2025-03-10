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真假？韓自媒體「震撼級爆料」金秀賢交往金賽綸6年

金賽綸和金秀賢被爆料曾經交往過，但並未證實。（翻攝自YouTube）金賽綸和金秀賢被爆料曾經交往過，但並未證實。（翻攝自YouTube）

〔記者鍾志均／綜合報導〕已故韓星金賽綸2月16日在家身亡，死亡當天正好是男神金秀賢37歲生日，令部分粉絲多做聯想，沒想到今（10）韓國自媒體《橫豎研究所》爆出驚人猛料，直指兩人確實交往6年，還曬出相關文字，消息震撼粉絲。

相關新聞：金賽綸逝世巧撞「金秀賢生日」！甜蜜「貼臉照」曾鬧風波

金秀賢去年主演《淚之女王》人氣翻倍，沒想到同年3月被金賽綸貼出「臉貼臉」親密照，引發戀愛ing傳聞；37歲的金秀賢整整大金賽綸12歲，當時金秀賢公司矢口否認，不認兩人有交往。

今爆料直播指出，金秀賢、金賽綸自2015年起，共交往6年，直播中更公開金賽綸沒發出的IG長文，文中表示當初照片是2016拍的，更清楚寫到，「戀愛自2015年11月19日持續到2021年7月7日，我16歲，對方30歲，就這樣結束了6年的戀愛。」

直播透過文字爆料，金賽綸寫下和金秀賢戀情維持6年。（翻攝自YouTube）直播透過文字爆料，金賽綸寫下和金秀賢戀情維持6年。（翻攝自YouTube）

雖然事實未經查證，但許多網友已震驚到掉下巴，直呼若爆料屬實，金秀賢交往未成年令人驚呆；不過也有網友指出，文字寫到「16歲、30歲」和雙金兩人年齡差並不相符，至截稿前，金秀賢方並未發聲。

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