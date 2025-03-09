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娛樂 最新消息

慟！39歲日星岸本梓癌症離世 3名兒女永別母親

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本演員岸本梓年僅39歲，本月7日卻爆出離世消息，經紀公司「奧斯卡傳播」證實死訊，僅公布她是罹癌，沒透露確切病因。

年僅39歲的岸本梓因癌症不幸離世。（翻攝自IG）年僅39歲的岸本梓因癌症不幸離世。（翻攝自IG）

岸本梓於2000年以三人聲樂組合「Angelique（アンジェリーク）」身分出道，之後出演《Zoom In!! SUPER》，還在2007年至2012年《YAMAMAN presents MUSIC SALAD FROM U-kari STUDIO》節目擔任主持人，開朗形象深受粉絲喜愛。

日媒報導，岸本梓於2月24日突然離世，不過死訊直到本月才在公司官網上公開；她2011年和交往1年半的圈外男性結婚，夫妻倆育有11歲長女、7歲和4歲的兒子。

岸本梓過去常在IG公開家人甜蜜生活，去年4月還透露7歲兒子上小學的照片，同年10月也分享一家人去日本環球影城遊玩的生活點滴，當時看來並無異狀。

突如其來的訃聞讓粉絲難以接受，日媒猜測是癌症引發其他病症，或是發現病情時已來不及挽回，令人感到不勝唏噓。

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