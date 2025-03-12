金秀賢「3張親密照」成交往鐵證！D社不忍了出手：證實關係

今出現金秀賢第三張和金賽綸的親密照。（翻攝自Naver）

〔記者鍾志均／綜合報導〕金秀賢和金賽綸戀愛照一張又一張，即使金秀賢公司第一時間出面否認戀情，不過今（12）韓媒「D社」《Dispatch》出手，外界原以為是幫金秀賢平反，不過卻是證實親密照是真的，並非部分網友認為的「合成照」。

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至於家屬出面指出，金秀賢在金賽綸生前追討7億韓幣（約台幣1585萬元），金秀賢公司認為是「形式上提告」，但金賽綸一方認為金秀賢毫無情面，就是要錢。

家屬出面指出，金秀賢（圖）在金賽綸生前追討7億韓幣（約台幣1585萬元）。（資料照，記者陳逸寬攝）

昨韓國自媒體「橫豎研究所」公開金賽綸生前的「求救簡訊」，內容提到真的還不出7億元，希望金秀賢能手下留情，不過金秀賢公司冷漠以對，似乎逼得金賽綸貼出和金秀賢的「貼臉照」示威。

D社也公開，金賽綸的鄰居爆料，金賽綸常在走道階梯上哭泣，手腕附近更明顯有傷痕，認為她活得痛苦，沒想到最後仍然走上絕路。

面對諸多爆料，金秀賢公司Gold Medalist立場不變，直指都是虛假、虛構，但此事終究抵擋不住網路砲火，除了和金秀賢合作過的曹世鎬取消關注他的IG，事發至今將近少了27萬名粉絲，人氣斷崖式下跌。

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