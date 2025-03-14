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李珠珢來台首發文！「超萌舉動」7萬人秒融化 李雅英也現身

李珠珢正式加入中職富邦悍將啦啦隊。（記者潘少棠攝）李珠珢正式加入中職富邦悍將啦啦隊。（記者潘少棠攝）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓籍啦啦隊女神李珠珢正式加入中職富邦悍將啦啦隊，昨（13）出席媒體見面會，由於個性內向害羞，在現場多次低頭、雙頰脹紅，今日透過社群發文曬出多張記者會側拍照，吸引大批網友朝聖。

李珠珢害羞摀臉的舉動萌翻粉絲。（翻攝自IG）李珠珢害羞摀臉的舉動萌翻粉絲。（翻攝自IG）

富邦悍昨（13日）替新加入的李珠珢舉辦記者會，面對百人媒體大陣仗，性格害羞的她多次羞澀低頭，更用雙手摀住脹紅的雙頰，頻頻擦汗、吐舌、搧風，可愛模樣全被鏡頭捕捉，而各線上直播平台的同時觀看數也一度接近2萬人，可見有不少人透過畫面一睹女神風采。

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經過一夜休息，李珠珢今日在IG上傳一系列記者會上的側拍照，並在文中附上藍色愛心的表情符號，象徵正式成為「FA」（Fubon Angels），其中一張害羞摀臉的照片更是融化大批粉絲的心，「很害羞好可愛」、「歡迎小公主」、「阿珠好漂亮好可愛」，甚至釣出前輩李雅英留言回應，「已經起床了嗎？」似乎迫不及待與新隊友見面，而貼文至今也吸引7萬人按讚朝聖，徹底展現女神魅力。

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