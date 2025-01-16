爆「5女服侍1夫」被趕出豪宅！奈奈子絕望：以為世界很美好

奈奈子PO白底黑字貼文洩心聲。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅奈奈子（Koori）日前遭週刊踢爆，介入已婚富商的家庭，還揪團帶姐妹一起泡湯共侍，她10日拍影片駁斥八卦，此舉卻惹毛元配，撂話嗆「歡迎提告」，且有知情人士加碼爆料，隨著新聞曝光，如今她已被趕出由富商所打造的「共生公寓」。對此，奈奈子14日PO出黑底白字貼文，吐露絕望心境。

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奈奈子14日在IG上傳黑底白字的限時動態表示，「有時候就在想，這些子虛烏有的事難道一定要用輕生做個了斷嗎？原本以為的世界多麼美好，原來也只是我以為；昨天很喜歡的一句話：『這個世界只有你一個人，你存在、世界就存在，你消失世界也不復存在。』」字裡行間展現出絕望心境，引起粉絲擔憂。

奈奈子10日發影片澄清先前週刊爆料，直指新聞中的男子是曾經直播時的榜一，並無所謂的富商，且已和該男斷聯至少半年以上，在認識該男後，也絕無騷擾他的家庭，更不存在拉姐妹與他泡湯並侍奉，新聞中提到的姊妹，皆是該男介紹給自己才認識彼此。「當時我才剛做完一個大手術，身體真的很不舒服，在泡完湯後就搭車離開，並無新聞中那些天花亂墜的事情。」

然而，有知情人士加碼踢爆，事實上不只4女，是有5名網美共同服務富商。富商為了窩藏她們，於台北大巨蛋旁購置豪宅，打造「共生公寓」。值得注意的是，奈奈子備受富商寵愛，除了送名牌包等禮物，還為了她的YouTuber的夢想，找專業團隊幫忙拍攝。不過，奈奈子疑似暈船有篡位的念頭，跑去追蹤富商親友的IG，導致富商家庭失和，鬧上新聞版面，此事也惹毛富商家中長輩，事件爆發後，奈奈子已被趕出黃金地段的香閨。

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奈奈子的澄清影片也再度惹怒富商元配，指出奈奈子至今仍並未對破壞他人婚姻致歉，並質問奈奈子，與口中的榜一大哥拍性愛影片只是玩玩、還是當成工作？此外，她也打槍奈奈子於影片的說詞，質疑奈奈子為何會去關注一個情緒勒索的人，還發現他人間蒸發，並表示歡迎奈奈子提告。

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