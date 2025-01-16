40歲港星張致恒窮到偷家裡錢 妻哭小孩沒奶粉吃

張致恒妻子曾後悔嫁他。（香港星島日報）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕40歲港星張致恒2019年和女友區燕雯結婚育有4子，卻因經濟承受極大壓力，2人不時互罵指責，昨她怒指有人偷了借來的奶粉錢，矛頭似乎直指老公張致恒。

區燕雯昨更新IG限時動態，還一連發了2篇文章，第一個寫下：「一個人窮，都要去偷2罐奶粉，做人真是好絕望。」接著又發第2篇：「我有困難先借到錢買2罐奶粉，你都要偷！我家2個小朋友沒有奶粉，其實是真的有必要逼死我？」

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從張致恒妻子文字描述，港媒研判張家經濟問題恐怕沒有解決，她才需要向人借錢買奶粉供養小孩，而她好不容易才借到錢買2罐奶粉。

據了解，張致恒為養家曾做過小吃店員工、外賣員、成人用品店等打零工，去年聖誕節更獲邀到一間餐廳擔任倒數派對特別嘉賓，不過家中經濟情況似乎仍不樂觀。

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張致恒為香港男歌手及演員，是男子團體BOYZ成員之一，也是香港TVB基本藝人合約藝人，並曾為邵氏兄弟藝人，近期因屢屢和妻子鬧出糾紛而躍上新聞焦點。

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