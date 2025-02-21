愛在熙媛錢？汪小菲爆「尚欠大S逾2.5億」 急返台遭疑爭產

〔記者邱奕欽／台北報導〕「大S」徐熙媛2日不敵流感併發肺炎辭世於日本後，前夫汪小菲昨（20日）再次緊急返台，卻不見月初抵台時的深情態度，面對媒體提問更是不發一語，由於傳出尚欠大S逾2.5億元，因此遭外界質疑此行即是為爭奪巨額遺產，甚至被網友們群起嘲諷：「愛在熙媛錢，不裝深情了！」

汪小菲（左）在大S辭世後，連日來動作頻頻。（本報資料照）

汪小菲昨日緊牽現任台灣妻子「Mandy」馬筱梅一同現身台灣機場，由於傳出尚欠大S位於台北市信義區的知名豪宅「台北信義」房貸借款，估計仍有2.5億尚未依約清還。不僅如此，汪小菲離婚後也曾遭大S指控未付精神賠償費及贍養費等，若再累加上述的房貸借款，恐怕遠遠超過檯面上的2.5億元。「S媽」黃春梅日前的發文，遭指疑似就是為了這一觸即發的遺產戰以及債務戰，而公開向汪小菲宣戰。

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汪小菲（左）昨緊牽妻子Mandy現身台灣機場，卻一改先前懇切態度，全程不發一語。（記者姚介修攝）

「S媽」黃春梅日前的發文遭指是為遺產戰以及債務戰，向汪小菲公開宣戰。（翻攝自臉書）

如今，汪小菲再次來台，不見上次向媒體懇求喊話、獨步雨中的深情態度，不免令外界質疑此行的真正目的，即是為了爭奪大S身後的龐大遺產，因此遭大批網友群起嘲諷：「愛在熙媛錢，不裝深情了！」、「完全就是表演型人格」、「不再愛熙媛，愛在熙媛錢！」、「想必是懶得演了。」

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