下一對官宣離婚？劉詩詩「5％股權」給吳奇隆！夫妻爆婚變財產分割

吳奇隆（左）與劉詩詩結婚10年頻爆婚變。（翻攝自微博）

〔記者蕭方綺／台北報導〕37歲劉詩詩和大她17歲的吳奇隆結婚快10年，因生活低調，導致婚變消息頻傳，加上近來同樣因戲結緣的陳曉、陳妍希宣布離婚，許多中國網友在揣測劉詩詩與吳奇隆是下一對離婚的螢幕伴侶，在此時，中國媒體還發現劉詩詩把公司股權轉讓給丈夫吳奇隆，此舉再度引發討論。

根據中國媒體《九派新聞》指出，從企查查平台的資訊顯示，一個名叫「江蘇西子投資有限公司」近日發生工商變更，劉詩詩（本名劉詩施）原本是該公司持股5%的股東，現在已經將股份轉讓給吳奇隆，公司股權結構出現調整。

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劉詩詩原本是投資公司持股5%的股東，現在已經將股份轉讓給吳奇隆。（翻攝自微博）

而江蘇西子投資有限公司成立於2014年3月，註冊資本達4200萬人民幣（約1.8億台幣），主要經營投資與投資管理業務。此次變更後，她不再持有該公司股份，吳奇隆則新增一家中國公司的股權。

而吳奇隆自己的部分，過去據企查查平台顯示，他名下的九江隆之心影視文化工作室（有限合夥）、江蘇稻草熊文化傳媒有限公司都已經註銷，連擔任董事職位的「鎮江愛電智慧能源有限公司」也在去年退出，當時名下已沒任何中國公司與自己有關。不過在劉詩詩轉讓股權後，他現在是江蘇投資公司的股東。

吳奇隆與劉詩詩因《步步驚心》擦出愛火，婚後育有一子，夫妻倆近年婚變頻傳，陸網一度謠傳分割財產，雖然兩人曾多次被目擊同框，台灣家人也發聲破除婚變，但是過年期間吳奇隆回台灣，劉詩詩在黑龍江拍戲，被解讀分開過年，這次股份轉移，也遭揣測「快公開離婚消息」了。

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